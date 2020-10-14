جامعة جدة تدشن أكاديمية الباحثين

جدة : البلاد

دشن وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورعبيد آل مظف، اليوم , أكاديمية الباحثين بالجامعة, وأطلق سلسلة اللقاءات العلمية حول الاتجاهات البحثية الإستراتيجية بالجامعة عن بعد, بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.

وأكد آل مضف حرص الجامعة على دعم أكاديمية الباحثين الناشئة والهادفة إلى تعزيز دور الجامعة في مجال التعليم البحثي, وصقل قدرات الباحثين ومهاراتهم البحثية والتخصصية, وتوجيه قدراتهم لخدمة مجالات التركيز البحثية للجامعة، مشيرًا إلى أن وكالة الجامعة ومن خلال عمادة البحث العلمي تسعى لتحفيز ودعم البحث العلمي, إلى جانب تشكيل منظومة بحث وابتكار لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمساهمة في إعداد بيئة بحثية وابتكارية لتوظيف الطاقات البشرية وإعدادها لمحاكاة التطور العالمي في البحث والابتكار.