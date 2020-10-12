هذه فوائد الفلفل الأخضر لصحة الجسم

يعتبر الفلفل الأخضر أحد أفضل الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والشعر

كما يحتوى الفلفل الأخضر على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سى وفيتامين ب وكالسيوم

وتتثمل فوائد الفلفل الأخضر في أنه أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية ، كما أن خصائص ذلك النوع من الخضار في كونه مواتي في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الشديدة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .

ويستفيد مرضى الربو بشكل كبير من الفلفل الأخضر لجهة أنه مليء بالمغذيات النباتية ، التي تعزز الصحة العامة الأفضل للبشر .

ويمكن لذلك النوع من الخضار أن يحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير،وذلك لوجود كميات كبيرة من فيتامين سي، وقد وجد أن كمية هذا الفيتامين المضاد للأكسدة أعلى بكثير في الفلفل الأخضر منها في البرتقال ، وهو أمر ضروري لمنع تجلط الدم وكذلك الأمراض ذات الصلة مثل السكتة القلبية ، السكتة الدماغية.

كما أنه يحتو على فيتامين ب 6 وفيتامين ب 9 دور فعال فى تقليل مستوى الهوموسيستين فى الجسم. كونه منتجًا ثانويًا ضارًا للعديد من الإجراءات البيوكيميائية الداخلية ، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا .

وتقول الدراسات أن تناول الفلفل الأخضر مع اتباع نظام غذائي صحي ، يمكن الإنسان بسهولة في حماية القولون من الآثار الضارة للميكروبات وكذلك العناصر السامة، فيما يلعب دوراً مهما في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

كذلك يحافظ على عظام وأسنان الإنسان قوية وصحية ، وأيضاً الفم

وتجعل الخصائص المضادة للأكسدة من الفلفل الأخضر فعالاً للغاية ضد الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة .