حقائق وأكاذيب من الساعات الأخيرة في ميركاتو برشلونة

تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني يوم الإثنين الماضي بخيبة أمل كبيرة بالنسبة لـ ميركاتو برشلونة الذي انتهى ضعيفًا على مستوى الانتدابات.

الحديث الأكبر في هذا الميركاتو اختص به لويس سواريز، ثالث هدّافي النادي التاريخيين الذي انتقل إلى أتلتكو مدريد من دون معوّض له. نقطة سوداء لإدارة الرئيس بارتوميو.

بينما استرجع الكتلان خدمات فيليب كوتينيو الذي أمضى الموسم الفارط مُعارًا إلى بايرن ميونيخ الألماني، وعلى ما يبدو لم يرق للبافاريين مستويات اللاعب، ليعود أدراجه.

انتشرت أخبارًا بالجملة عن ميركاتو برشلونة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات المنصرم، لنرصد بعض تلك الحالات لنبين صدق ما قيل في الصحافة.

ديباي..

الهدف الأول لإدارة برشلونة كان تعويض لويس سواريز بمهاجم أولمبيك ليون، ممفيس ديباي (26 عامًا) بالفعل تم إجراء اتصالات رسمية بين الجانبين.

رغبة رونالد كومان كانت واضحة في اجتذاب مواطنه إلى ملعب كامب نو، لكن ارتبطت عملية التعاقد مع ديباي برحيل عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد.

آلية التعاقدات بدت واضحة، لكي تجلب لاعب عليك أن تبيع واحدًا. أراد برشلونة التخلص من ديمبيلي وحاول يونايتد بدوره إقناع اللاعب بالرحيل.

بيد أن رغبة الفرنسي المراهق دمرت كل التخطيطات، إذ اعلن رغبته في البقاء ببرشلونة. ميزانية الكتلان لم تكن تحتمل دفع أموالًا زائدة لجلب ديباي وانهارت الصفقة.

إيريك جارسيا..

لا يخفى على أحد رغبة مدافع مانشستر سيتي في تقمص ألوان برشلونة، أخبر اللاعب إدارة ناديه برفضه مقترح تمديد عقده الذي ينتهي صيفية 2021.

ضمن برشلونة بدوره لاعبًا حرًا في الشتاء القادم، ومن هذا المنطلق رأت الإدارة ضرورة التريث إلى سوق يناير بدلًا من دفع ملايين في لاعب مضمون قدومه.

طلب مانشستر سيتي 30 مليون يورو لإطلاق سراح جارسيا (19 عامًا) وعرض برشلونة 18 مليونًا. اتسعت الفجوة بين الطلب والعرض وانهارت الصفقة.

فينالدوم..

اعترف المدرب رونالد كومان في تصريحات ليومية “ماركا” الإسبانية أنه أراد ضم لاعب هولندي آخر -بجانب دي يونج- إلى برشلونة. هذا اللاعب هو فينالدوم.

نجم وسط ليفربول (29 عامًا) رحب بدوره بتكوين ثنائية مع دي يونج في المنتخب والنادي -برشلونة- لكن مطالب ليفربول المادية عرقلت الصفقة وانهارت في الأخير.

رافينيا..

حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو تأكد بقاء رافينيا ألكانتارا كلاعب في صفوف برشلونة، قبل أن يتدخل باريس سان جيرمان في الوقت الحرج.

انتقل لاعب الوسط البرازيلي (27 عامًا) إلى البياسجي في صفقة مجّانية. لكن خرج الجانب الإسباني أيضَا بمكاسب مادية.

فأدرج بندًا يمكنه من تحصيل نسبة 35% من البيع المستقبلي للاعب، إضافة إلى توفير راتبه الكبير الذي يبلغ 8 ملايين موسميًا.

