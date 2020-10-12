الرياضة

العطوي يفتح ملف الاتحاد وميتس ينتظم بالتدريبات

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1442 هـ      12 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
انتظم المدافع الإستوني كارول ميتس في تدريبات الاتفاق، التي استأنفها النواخذة على فترتين صباحية ومسائية؛ تحضيراً لمواجهة مضيفه الاتحاد.

ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وأقيم التدريب الصباحي في أحد الأندية الصحية بالدمام بهدف تقوية العضلات.

فيما تركز التدريب المسائي على الجانب الفني تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي،.

ونظم لاعبو الاتفاق قبل بداية التدريب ممراً لاستقبال للوافد الجديد المدافع الإستوني كارول ميتس.

فيما اشتمل التدريب بعد الإحماء والدوران حول الملعب على إجراء اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على نصف الملعب.

صحيفة البلاد

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