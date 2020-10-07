“المنافسة” تصدر تقريرها السنوي

الرياض- البلاد

نشرت الهيئة العامة للمنافسة تقريرها السنوي لعام 2019، أبرزت من خلاله المنجزات التأسيسية والتطويرية للهيئة، التي عملت خلاله على استقطاب الكفاءات المتميزة لخلق فريق عمل متفانٍ في تحقيق أهدافها وواجباتها، وذلك بدعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

وتصدرت المنجزات صدور الموافقة الكريمة على نظام المنافسة بالمرسوم الملكي الكريم، وإعداد وإصدار لائحته التنفيذية بما يدعم الكفاءة والتمكين لقطاع الأعمال ورفع مستوى الشفافية وتحسين إجراءات التقاضي والحلول البديلة لإنهاء المنازعات، كإقرار مبادئ التسوية والمصالحة إذ يشمل مبدأ المصالحة إعفاء المنشأة المبادِرة بكشف شركائها في المخالفة.

وتزامناً مع تحديث الأطر التشريعية وقواعد المنافسة في المملكة، أعدت الهيئة خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية تنفيذاً للواجبات والمهمات المناطة بها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من السلوك الاحتكاري في مختلف الأسواق والقطاعات، وتحفيز بيئة الأعمال المحلية وتنميتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تناول التقرير دور الهيئة في الرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في عددٍ من القطاعات والأسواق، حيث أعدت الهيئة خلال عام التقرير ثلاث دراسات محورية تتعلق بقطاعات مختلفة، وهي (قطاع الأدوية، وقطاع العقار، والعلامات التجارية الخاصة في قطاع التجزئة).