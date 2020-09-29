إصابة تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا

أعلن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول، عن إصابة نجم وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا حسبما أفاد الثلاثاء في بيان رسمي.

وغاب ألكانتارا (29 عامًا) عن مواجهة ليفربول وأرسنال الأخيرة في الدوري التي انتهت بفوز الفريق السكاوزي بثلاثية، بسبب خضوعه للعزل الذاتي.

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وذكر ليفربول في البيان أن اللاعب المنتقل حديثًا من بايرن ميونيخ، لم يتعرض للأعراض الثقيلة للفيروس، وتبدو صحته مستقرة وفي تحسن مستمر.

طبيب الفريق، جيم موكسون، قال في تصريحات صحفية: “لقد اتبعنا جميع البروتوكولات الواردة في هذه الحالات، واللاعب بخير”.

Liverpool's Thiago Alcantara tests positive for Covid-19https://t.co/JTMf2IjTAu — Telegraph Football (@TeleFootball) September 29, 2020

من المؤكد غياب اللاعب عن الريدز في مباراة أرسنال يوم الخميس بالكأس، إضافة إلى رحلة الأحد إلى ملعب أستون فيلا بمسابقة الدوري.

بينما من المرجح أن يعود نجم بايرن ميونيخ وبرشلونة السابق إلى المشاركة خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون يوم 17 أكتوبر القادم.

ويعتبر ألكانتارا الشخصية الرياضية الثانية في عالم كرة القدم التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة بعد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.