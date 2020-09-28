الرياضة

هل استحق الأمر إيقافًا مدى الحياة؟

إيقاف رئيس نادٍ باراجوياني مدى الحياة بسبب “التلاعب”

محمد ابو الوفاaccess_time11 / صفر / 1442 هـ      28 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
إيقاف مدى الحياة لرئيس ناي بارجواياني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين عن إيقاف مدى الحياة بحق رئيس نادي أولمبيا البارجوياني، ماركو تروفاتو، بسبب تلاعب في نتائج المباريات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز” فإن تروفاتو الذي شغل المنصب من عام 2014 فشل في التعاون مع المحققين حيال الإجراءات التأديبية المتبعة.

ولم يترك خيارًا للسلطات المعنية بالتحقيق سوى إيقافه مدى الحياة عن مزاولة أن نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد.

إضافة إلى إيقاف مدى الحياة ضد رئيس أحد أنجح الأندية في تاريخ أمريكا الجنوبية، فإن العقوبة اشتملت أيضًا على غرامة مالية قدرها 100 ألف فرانك سويسري.

بينما قال الاتحاد الدولي في بيانه الرسمي أن الإيقاف جاء نتيجة تلاعب تروفاتو بنتائج سلسلة هائلة من المباريات بين عامي 2018 و2019.

محمد ابو الوفا

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