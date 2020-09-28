إيقاف رئيس نادٍ باراجوياني مدى الحياة بسبب “التلاعب”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين عن إيقاف مدى الحياة بحق رئيس نادي أولمبيا البارجوياني، ماركو تروفاتو، بسبب تلاعب في نتائج المباريات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز” فإن تروفاتو الذي شغل المنصب من عام 2014 فشل في التعاون مع المحققين حيال الإجراءات التأديبية المتبعة.

Marco Trovato sancionado de por vida por la FIFA. pic.twitter.com/gGWBNoxIHx — Ruben Dario Da Rosa (@DaRosaRuben) September 28, 2020

ولم يترك خيارًا للسلطات المعنية بالتحقيق سوى إيقافه مدى الحياة عن مزاولة أن نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد.

إضافة إلى إيقاف مدى الحياة ضد رئيس أحد أنجح الأندية في تاريخ أمريكا الجنوبية، فإن العقوبة اشتملت أيضًا على غرامة مالية قدرها 100 ألف فرانك سويسري.

بينما قال الاتحاد الدولي في بيانه الرسمي أن الإيقاف جاء نتيجة تلاعب تروفاتو بنتائج سلسلة هائلة من المباريات بين عامي 2018 و2019.

Marco Trovato banned for life by FIFA https://t.co/cBWfzhZ4EE — Parrot Nigeria (@parrotngblog) September 28, 2020