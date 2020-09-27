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مرور الطائف يطيح بقائد “أكسنت” متهور

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف : البلاد

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة “أكسنت” لارتكابه مخالفات مرورية، ونشره ذلك من خلال مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقالت الإدارة العامة للمرور إن قائد المركبة ارتكب مخالفات القيادة بسرعة عالية، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

وأكدت أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

صحيفة البلاد

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