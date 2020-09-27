مرور الطائف يطيح بقائد “أكسنت” متهور

الطائف : البلاد

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة “أكسنت” لارتكابه مخالفات مرورية، ونشره ذلك من خلال مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقالت الإدارة العامة للمرور إن قائد المركبة ارتكب مخالفات القيادة بسرعة عالية، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

وأكدت أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

مرور محافظة الطائف يضبط قائد مركبة من نوع "أكسنت" بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة)، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/tMDewXTZGX — المرور السعودي (@eMoroor) September 27, 2020