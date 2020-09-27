الرياضة

بايرن ميونيخ يتجرع هزيمة مفاجئة..

فيديو: هوفنهايم يمطر شباك بايرن ميونيخ “برباعية”!

محمد ابو الوفاaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ يخسر أمام هوفنهايم

وقع بايرن ميونيخ في فخ الخسارة المفاجئة بميدان هوفنهايم عصر الأحد لحساب مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم بأربعة أهداف لواحد.

وتلقى النادي البافاري الخسارة الأولى له على الإطلاق منذ 23 مباراة في جميع البطولات التي شارك بها، وبالتحديد منذ 295 يومًا.

وهي المرة الأولى التي يتأخر بايرن ميونيخ النتيجة بفارق هدفين منذ ديسمبر 2019، لكنه اليوم تأخر بفارق 3 أهداف في نهاية المطاف.

افتتح إيرمين بيكاسيتش التسجل لأصحاب الأرض بالدقيقة 16، قبل يضاعف مؤنس دبور النتيجة بطريقة رائعة، في شوط غاب عنه الهدّاف روبرت ليفاندوفسكي.

في الشوط الثاني زج المدرب هانز فليك بليفاندوفسكي بديلًا من الشاب زكيرزي، لكن قبلًا قلص جوشوا كيميتش النتيجة عند الدقيقة 36 من أحداث الفصل الأول.

ولم تفلح محاولات ليفا ومدربه فليك الذي زج بكومان وجوريتسكه في إدارك التعادل، ليسجل هوفنهايم هدفين عبر الكرواتي أندري كراماريتش في الربع ساعة الأخيرة.

شاهد الأهداف..

محمد ابو الوفا

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