فيديو: هوفنهايم يمطر شباك بايرن ميونيخ “برباعية”!

وقع بايرن ميونيخ في فخ الخسارة المفاجئة بميدان هوفنهايم عصر الأحد لحساب مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم بأربعة أهداف لواحد.

وتلقى النادي البافاري الخسارة الأولى له على الإطلاق منذ 23 مباراة في جميع البطولات التي شارك بها، وبالتحديد منذ 295 يومًا.

وهي المرة الأولى التي يتأخر بايرن ميونيخ النتيجة بفارق هدفين منذ ديسمبر 2019، لكنه اليوم تأخر بفارق 3 أهداف في نهاية المطاف.

IT'S FOUR! Andrej Kramaric with his fifth of the season to sink Bayern 💀 (90+2') #TSGFCB 4-1 pic.twitter.com/HXVnYLHiy8 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 27, 2020

افتتح إيرمين بيكاسيتش التسجل لأصحاب الأرض بالدقيقة 16، قبل يضاعف مؤنس دبور النتيجة بطريقة رائعة، في شوط غاب عنه الهدّاف روبرت ليفاندوفسكي.

في الشوط الثاني زج المدرب هانز فليك بليفاندوفسكي بديلًا من الشاب زكيرزي، لكن قبلًا قلص جوشوا كيميتش النتيجة عند الدقيقة 36 من أحداث الفصل الأول.

ولم تفلح محاولات ليفا ومدربه فليك الذي زج بكومان وجوريتسكه في إدارك التعادل، ليسجل هوفنهايم هدفين عبر الكرواتي أندري كراماريتش في الربع ساعة الأخيرة.

شاهد الأهداف..

الدوري الالماني | أهداف الشوط الاول : هوفنهايم 2 × 1 بايرن ميونخ اهداف الشوط الاول HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ZfrWENcTKE — F24!! (@p_ryakina) September 27, 2020

الدوري الالماني | هوفنهايم 3 × 1 بايرن ميونخ | هدف الثالث هوفنهايم 😱 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/KDGji2N3Vf — F24!! (@p_ryakina) September 27, 2020

الدوري الالماني | هوفنهايم 4 × 1 بايرن ميونخ | هدف الرابع هوفنهايم 😱😱😱🤭🤭🤭 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/AGYgomneId — F24!! (@p_ryakina) September 27, 2020

Gol do Hoffenheim! Gol de Bicakcic. Hoffenheim 1×0 Bayern pic.twitter.com/funWWj0Qna — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Hoffenheim! Golaço de Munas Dabbur. Hoffenheim 2×0 Bayern pic.twitter.com/kWi9vRcT4c — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Hoffenheim! Kramaric faz o terceiro! Hoffenheim 3×1 Bayern pic.twitter.com/PaRL8B8LYZ — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Hoffenheim! Kramaric faz o quarto! Hoffenheim 4×1 Bayern pic.twitter.com/qyMpN0VSDz — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020