فيديو: هوفنهايم يمطر شباك بايرن ميونيخ “برباعية”!

وقع بايرن ميونيخ في فخ الخسارة المفاجئة بميدان هوفنهايم عصر الأحد لحساب مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم بأربعة أهداف لواحد.

وتلقى النادي البافاري الخسارة الأولى له على الإطلاق منذ 23 مباراة في جميع البطولات التي شارك بها، وبالتحديد منذ 295 يومًا.

وهي المرة الأولى التي يتأخر بايرن ميونيخ النتيجة بفارق هدفين منذ ديسمبر 2019، لكنه اليوم تأخر بفارق 3 أهداف في نهاية المطاف.

IT'S FOUR! Andrej Kramaric with his fifth of the season to sink Bayern 💀

