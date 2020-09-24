القيادة تتلقى المزيد من التهاني باليوم الوطني

عواصم- البلاد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، حفظهما الله، المزيد من برقيات التهاني بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة ، فقد تلقى الملك المفدى برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

كما تلقى برقية تهنئة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وهنأ فخامته، باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.

وقال: إن دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا”.

وتلقى – حفظه الله – برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وأعرب جلالته باسمه واسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وجدد جلالته بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزاً العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتلقى سمو ولي العهد برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني. ودعا فخامته، الله عز وجل، أن يمن على المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثمناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب جلالته عن أطيب التهاني لسمو ولي العهد وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.