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الملك سلمان: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1442 هـ      23 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إنه في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه”.

صحيفة البلاد

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