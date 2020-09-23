الملك سلمان: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء

جدة : البلاد

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إنه في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه”.

في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا.

حفظ الله وطننا من كل مكروه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2020