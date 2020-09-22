توقيف مشتبه بعث رسالة “مسمومة” لترمب

واشنطن – وكالات

أكدت السلطات الأمريكية، القبض شخص في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة “الريسين” السامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وقالت تقارير إعلامية أمريكية، إن الشخص المشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند إلقاء القبض عليها من قبل السلطات، بينما قال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية آرون بوكر: “أستطيع أن أؤكد حدوث عملية التوقيف عند جسر بيس بريدج في بوفالو بنيويورك”، وهو الجسر الذي يربط بين كندا ونيويورك.

وأفادت وسائل الإعلام، أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى ترمب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها “سم الريسين”. وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن”.

ولفتت إلى أن مادة “الريسين” التي يتم استخراجها من بذور الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أو تنشقها أو حقنها لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.