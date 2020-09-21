مرفأ صيد في الشقيق يستوعب 120 قارباً

جازان- البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الانتهاء من إنشاء مشروع “مرفأ الصيادين” في الشقيق بمنطقة جازان؛ لدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيئتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم، وذلك ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه، ونفذ وفقاً لمعايير حديثة تُسهم في سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.

يضم المرفأ منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 115.050 م 2، ويتسع لنحو 120 قارب صيد ، ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.