راكيتيتش يضع حدًا لمسيرته الدولية مع منتخب كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الإثنين عن تعليق متوسط ميدان المنتخب الأول إيفان راكيتيتش لحذائه الدولي بعد أن خاض أكثر من 100 مباراة بقميص كرواتيا.

واستمرت شراكة راكيتيتش (32 عامًا) مع لوكا مودريتش في خط وسط المنتخب الكرواتي قرابة عقد كامل، وأبرز المحطات هي التأهل إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال لاعب برشلونة السابق والمتنتقل حديثًا إلى إشبيلية: “وداع المنتخب الكرواتي هو أصعب قرار في مسيرتي الرياضية”.

1️⃣0️⃣6️⃣ Caps

1️⃣5️⃣ Goals

5️⃣ Tournaments@ivanrakitic has announced his retirement from international football ❤️🇭🇷 pic.twitter.com/ULxH59ZDMm

