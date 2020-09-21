راكيتيتش يضع حدًا لمسيرته الدولية مع منتخب كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الإثنين عن تعليق متوسط ميدان المنتخب الأول إيفان راكيتيتش لحذائه الدولي بعد أن خاض أكثر من 100 مباراة بقميص كرواتيا.

واستمرت شراكة راكيتيتش (32 عامًا) مع لوكا مودريتش في خط وسط المنتخب الكرواتي قرابة عقد كامل، وأبرز المحطات هي التأهل إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال لاعب برشلونة السابق والمتنتقل حديثًا إلى إشبيلية: “وداع المنتخب الكرواتي هو أصعب قرار في مسيرتي الرياضية”.

1️⃣0️⃣6️⃣ Caps

1️⃣5️⃣ Goals

5️⃣ Tournaments@ivanrakitic has announced his retirement from international football ❤️🇭🇷 pic.twitter.com/ULxH59ZDMm — 433 (@433) September 21, 2020

ولد نجم الوسط الأشقر في سويسرا بمارس 1988 وبدأ مسيرته رفقة بازل، ثم مثّل المنتخبات السنية للمنتخب السويسري، قبل أن يقرر اتشاح ألوان منتخب والديه وأجداده.

كانت المباراة الأولى لراكي مع كرواتيا في أغسطس 2007 تحت القيادة الفنية للمدرب سلافين بيليتش، ولعب 28 دقيقة في مباراة الانتصار أمام أستونيا بتصفيات يورو 2008.

على مستوى الأندية تألق اللاعب بشكل لافت مع إشبيلية الذي انتقل إليه صيفية 2011 من شالكه الألماني، وفاز معه ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

قبل أن يقرر برشلونة ضمه صيفية 2014 بمبلغ 18 مليون يورو، ليقضي في جنبات ملعب كامب نو 6 سنوات، ثم العودة قبل أسابيع قليلة إلى إشبيلية بمبلغ مليون ونصف يورو.