السعودية تسجل أقل من 500 إصابة بفيروس بكورونا

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، عن تسجيل ( 483 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى ( 329,754 ) حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في المملكة إلى ( 14,830 ) حالة، منها ( 1138 ) حالة حرجة .

كما أعلنت الصحة عن تسجيل ( 1009 ) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى ( 310,439 ) حالة تعافي

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 4485 ) حالة بعد تسجيل ( 27 ) حالة وفاة جديدة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن #المملكة ⁩: