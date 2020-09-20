الرياضة

ليفربول بالعلامة الكاملة..

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time3 / صفر / 1442 هـ      20 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يفوز على تشيلسي

عاد حامل اللقب ليفربول عصر الأحد من ميدان تشيلسي بنقاط المباراة الثلاث، ليؤمن انتصاره الثاني تواليًا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع النادي السكاوزي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة لائحة البطولة الإنجليزية مناصفة مع أرسنال وإيفرتون وكريستال بالاس الذين حصدا العلامة الكاملة.

يدين ليفربول بالانتصار إلى نجمه السنغالي ساديو ماني الذي أحرز هدفين متتاليين بالدقيقتين 50 و54 مستغلًا النقص العددي لدى تشيلسي.

وأقصى حكم اللقاء بول تيرني مدافع البلوز، أندرياس كريستنسن، في أواخر الشوط الأول بعد أن أعاق ماني من الانفراد بمرمى الحارس الإسباني كيبا.

ولاحت لتشيلسي فرصة تقليص الفارق عند الدقيقة 80 عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح الوافد الجديد تيمو فيرنر، بيد أن حارس ليفربول أليسون بيكر أنقذ تصويبة جورجينيو.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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