فيديو: أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي (2-0)

عاد حامل اللقب ليفربول عصر الأحد من ميدان تشيلسي بنقاط المباراة الثلاث، ليؤمن انتصاره الثاني تواليًا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع النادي السكاوزي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة لائحة البطولة الإنجليزية مناصفة مع أرسنال وإيفرتون وكريستال بالاس الذين حصدا العلامة الكاملة.

يدين ليفربول بالانتصار إلى نجمه السنغالي ساديو ماني الذي أحرز هدفين متتاليين بالدقيقتين 50 و54 مستغلًا النقص العددي لدى تشيلسي.

وأقصى حكم اللقاء بول تيرني مدافع البلوز، أندرياس كريستنسن، في أواخر الشوط الأول بعد أن أعاق ماني من الانفراد بمرمى الحارس الإسباني كيبا.

Here’s a closer look at the foul that gave Christensen a Red card towards the end of the first half.

That ball from Hendo 😍pic.twitter.com/PKWCPtiTBH

