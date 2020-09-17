621 إصابة بكورونا.. و982 حالة تعافٍ

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″ ليصبح الإجمالي 327551 حالة. وقالت الوزارة، أنه تم تسجيل 982 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 306004 حالة، مؤكدة تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4369 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 17178 والحالات الحرجة 1238 حالة. وواصلت مكة المكرمة صدارة المدن في حالات الإصابة اليومية بـ”كوفيد 19” مسجلة أمس 88 حالة، بينما حلت جدة في المركز الثاني بـ58 حالة، تلتها الرياض بـ41، والهفوف 37، والدمام 36، تراجعت المدينة المنورة للمركز السادس بـ34 حالة، وبعدها جاءت ينبع بـ33 حالة، بينما بقية المدن لم تتجاوز إصاباتها 30 حالة لكل مدينة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجراء الحجر الصحي يكون على الشخص المخالط لآخر مصاب بالمرض دون وقاية ولمدة طويلة. ولفت النظر إلى أن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة، مشيراً إلى أن المراكز الصحية آمنة وقريبة، ويجب المبادرة بحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم يكن هناك أعراض فيروس.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية.