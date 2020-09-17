ضبط خلية إرهابية و”نترات أمونيوم” مجهزة لتفجير الخرطوم

الخرطوم – البلاد

أحبطت السلطات السودانية، أمس (الأربعاء)، عمليات إرهابية مخطط لها في الخرطوم، وذلك بإلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 41 عنصراً، كانت تشكل خطراً على السودان ودول الجوار، كما تم ضبط كمية من المتفجرات.

وأكد المدعي العام السوداني تاج السر علي الحبر، أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملهاً، مشيرا إلى أنها تشبه تلك التي انفجرت في مرفأ بيروت، موضحاً أن الضبطية تمت بتعاون تام بين قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر. من جهته أفاد قائد الشرطة السودانية، خلال مؤتمر صحافي بأن المتفجرات تم العثور عليها في شمال الخرطوم، وقد تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وربط مراقبون الخلية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في السودان، مشيرين إلى أنها تريد إفشال الفترة الانتقالية بأي صورة كانت، لذلك لايستبعدون أن تكون وراء التخطيط لعمليات إرهابية بهذا الحجم، لزعزعة استقرار البلاد.