الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بكورونا

جدة : البلاد

أعلن نادي الهلال اليوم، أن الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة الفريق أوضحت إصابة ياسر الشهراني بفيروس كورونا .

وأوضح النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم (الخميس) ، أن اللاعب خضع للعزل الصحي

والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب الشهراني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “الحمدلله على كل حال ، اللهم اصرف عنّا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شي قدير”

الحمدلله على كل حال ، اللهم اصرف عنّا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شي قدير 🙏🏾❤️ https://t.co/y1zWA1bcOt — ياسر الشهراني (@iYasser12) September 16, 2020