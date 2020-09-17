الرياضة

الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بكورونا

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1442 هـ      17 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن نادي الهلال اليوم، أن الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة الفريق أوضحت إصابة ياسر الشهراني بفيروس كورونا .

وأوضح النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم (الخميس) ، أن اللاعب خضع للعزل الصحي

والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب الشهراني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “الحمدلله على كل حال ، اللهم اصرف عنّا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شي قدير”

صحيفة البلاد

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