ربط إلكتروني لأقسام الأشعة بمستشفيات ومراكز نجران

نجران – البلاد

أعلنت صحة نجران عن تحديث نظام “الباكس” الإلكتروني لقسم الأشعة في مستشفى الملك خالد وربطه مع أنظمة “الباكس” في كل من شرورة العام، والولادة والأطفال، ومستشفى خباش، إضافة إلى سبعة مراكز صحية.

وبينت أن هذا الربط يهدف إلى إعداد منظومة طبية متكاملة تربط مستشفى الملك خالد مع عدد من المرافق الصحية لمتابعة الصور الإشعاعية وتخزينها وتبادل الاستشارات الطبية بين الأطباء وإعداد التقارير الطبية للوصول إلى خدمة المريض بشكل فاعل، وسريع مما يحقق رضى المرضى والمراجعين، حيث يقوم نظام الباكس يقوم بنقل صور الأشعة العادية (X-Ray)، وصور التصوير المقطعي والأشعة فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والطب النووي بجودة عالية.

وأكدت صحة نجران أنها ستنفذ مشروع الربط الإلكتروني في بقية مستشفيات ومراكز المنطقة، سعياً لتوفير الوقت والجهد، من خلال تشخيص الحالات وأرشفتها إلكترونيا وتسهيل الوصول إليها، والإسهام في سرعة الوصول إلى التشخيص وتقليل وقت انتظار نتائج الفحوص الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.