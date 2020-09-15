إطلاق فعاليات “أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية ٢٠٢٠” في جامعة المؤسس

جدة- خالد بن مرضاح

برعاية سعادة وكيل الجامعة للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيزبجده الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن هلال الطلحي افتتح مركز المهارات والمحاكاة السريرية بوكالة التطوير بجامعة الملك عبدالعزيز فعالية ” الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الطبية” وذلك خلال الفترة من 26 محرم إلى 2 صفر 1442هـ الموافق 14-19 سبتمبر 2020م، بحضور عدد من الوكلاء والعمداء والمدراء في جامعة الملك عبدالعزيز والمهتمين في مجال الرعاية والمحاكاة الطبية عن بعد وذلك بمشاركة من جمعية المحاكاة السعودية والجمعية الدولية المتخصصة للمحاكاة.

وياتي إنطلاق هذا الأسبوع الدولي للمحاكاة لتعزيز فكرة التدريب بالمحاكاة وإستخدامها للتدريب في كافة المجالات الصحية لرفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي , حيث يشهد هذا العام حدوث عدد من الأنشطة التعليمية التي يقيمها المركز خلال هذا الاسبوع ثمانية عشر دورات عن بعد و محاضرتين مباشرة وبعض من اللقاءات العلمية و وبلغ عدد المسجلين في البرامج المتنوعة في المركز (٥٠٠) مشارك ومشاركة خلال الاسبوع من الممارسين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية ويقدم فيها متخصصين من الطب والصيدلة والتمريض في المستشفى الجامعي

تهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحاكاة الصحية في تحسين سلامة وفعالية وكفاءة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والصحية وقد أوضح الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية و رئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية أن الفعالية قد استهدفت كلًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكليات الصحية في الجامعات والكادر الصحي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بكلية الطب بجدة لتعزيز تطبيق مختلف أساليب المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والتدريب.

تهدف هذة الفعالية المقامة بالتزامن مع عدة مراكز في العديد من مناطق المملكة و دوليا إلى زيادة وعي المجتمع الطبي و زيادة استخدام بفوائد وخصائص استخدام التقنيات الحديثة و المبارة في تعليم المهارات السريرية في تعليم الطلاب والطالبات و جميع الممارسيين الصحيين وتوفير تجربة ممتازة للتعليم السريري في بيئة آمنة وواقعية لضمان النتائج المثلى لجميع المرضى.

وفي هذا الصدد أشارت نائب المشرف العام لمركز المهارات والمحاكاة السريرية الدكتوره / عبير عرب إلى أهمية المشاركة في هذه الفعالية سواء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو المدربين أو مدراء برامج التدريب، حيث تم إعداد المحاضرات لتعرض مجانا وتنقل مباشرة، بعناية من خبراء في هذا المجال كما أوضحت د.عرب أن الفعالية تعتبر احتفالية عالمية لكل المستفيدين من التعليم بالمحاكاة حيث يتنافس فيها المستفيدين في الرعاية الصحية بتقديم برامج توعوية تسهم في سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة من الكادر الصحي.

من جانب آخر سيقام العديد من المحاضرات وورش العمل المجانية لعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين بالإضافة إلى التمريض والصيدلة والتي ستعرض والمنقولة عن بعد بواسطة الأجهزة المختصة في النقل المباشر الحي تماشياً مع الإحترازات الوقائية، ، وقد أنشئ رابط الكتروني يختص بتسجيل المهتمين في هذه المحاضرات وورش العمل .

كما ذكر المشرف العام على المركز أ.د. عبد العزيز بن محمد بوكر أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية في جامعة الملك عبد العزيز ان المركزصرح متخصص لتدريب الكوادر الصحية من طلاب الطب والكليات الصحية والأطباء والممرضين والممارسين في الرعاية الصحية حسب ما تم اعتماده ضمن توصيات عمداء كليات الطب بالمملكة و وزارة التعليم ، وكذلك تقييم المشاركين من خلال تشخيص المرضى ونماذج التعلم التي تتضمن استخدام المريض الافتراضي والدمى للمحاكاة عالية الدقة كما نال المركز عددا من الاعتمادات الأكاديمية في المحاكاة الطبية من جهات وجمعيات دولية وجوائز من مؤسسات تعليمية عالمية.