نائب أمير مكة يطلع على مخرجات حلقة جاهزية البيانات بالمنطقة

جدة- ياسر بن يوسف

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، الذي قدم تقريرًا عن مخرجات حلقة النقاش التي رعاها سموه ونظمها مركز البيانات الضخمة بعنوان “جاهزية ومؤشرات البيانات في قطاعات منطقة مكة” ، وهدفت لدعم خطط المنطقة التنموية والتطويرية نحو التحوّل لمنطقة ذكية، وذلك بحضور المشرف العام على المركز الدكتور جلال العويبدي.

واستمع سموه لشرح عن محتوى التقرير الذي تطرق لمحاور حلقة النقاش التي ركزت على حوكمة وجاهزية البيانات لدى قطاعات المنطقة الحكومية المختلفة ، كما سلطت الضوء على المؤشرات الرئيسية التي تخص قطاعات المنطقة التي تؤدي دورا كبيرا ومهما في تطوير وتنمية المنطقة وتحويلها لنموذج ذكي متميز، إلى جانب طرح موضوعات حوارية من بينها العوامل الممكنة للارتقاء بالقدرات الحالية للقطاعات المشاركة نحو أفضل الممارسات العالمية لدعم اتخاذ القرار.



وانقسمت موضوعات حلقة النقاش إلى ثلاثة موضوعات رئيسة: مؤشرات البيانات المتعلقة بقطاعات منطقة مكة ، وقياس مدى جاهزية البيانات في قطاعات المنطقة ، ودور البيانات في صنع القرار والاستشراف المستقبلي , بمشاركة 88 قطاعا حكوميا من المنطقة ، حضرها أكثر من 80 مختصاً ، فيما شارك في الاستبيان 71 قطاعاً.

مما يذكر أن المركز الذي دشنه سموه منتصف العام الماضي يهدف إلى دعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة عبر استقطاب الأفكار الإبداعية التي تخدم المنطقة في الجوانب التنموية كافة ، إلى جانب رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

ويوفر المركز تقنيات متقدمة تسهم في الاستفادة المُثلى من البيانات ، عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها من أجل رفع مستوى جودة الحياة ، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية ، وأيضاً تعزيز الهوية عبر تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جهة أخرى استقبل سموه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني.

‏واستمع سموه إلى شرح عن جهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة والإنجازات التي حققوها في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة ومروجيها.