الرياضة

الشلهوب ونهاية مشوار..

الشلهوب يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد ابو الوفاaccess_time23 / محرم / 1442 هـ      10 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
محمد الشلهوب

أعلن أسطورة الهلال محمد الشلهوب إعلانه اعتزال كرة القدم بصفة رسمية اليوم الخميس، بعد مسيرة حافلة مع أرزق العاصمة.

ونشر الشلهوب (39 عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وكتب (أحبكم كثيرًا.. إلى اللقاء).

وبدأ النجم الأعسر مسيرته مع الهلال عام 1993 عبر براعم النادي، قبل أن يترقى إلى الفريق الأول عام 1999 ليبزع نجمه بشكل لافت.

شارك الشلهوب مع المنتخب السعودي في كأسي العالم 2002 و2006، بينما دوّن على أول مشاركة دولية بعمر 20 عامًا، وكانت بكأس آسيا 2000.

فاز النجم الخلوق بمسابقة الدوري 8 مرات وأنهى عام 2009 هدّافًا لها، فيما يمتلك 11 لقبًا لكأس ولي العهد، ولقبين لدوري أبطال آسيا.

إجمالًا حقق 33 بطولة مع الهلال طيلة مسيرته الكروية، وحقق كل الكئوس الممكنة، محلية كانت أو قارية أو إقليمية.

محمد ابو الوفا

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