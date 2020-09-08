الدوري الإسباني: استمرار العمل بـ “5” تبديلات في الموسم الجديد

وافقت اللجنة الفنية باتحاد إسبانيا لكرة القدم باستمرار العمل بنظام التبديلات الخمس خلال مباريات الدوري الإسباني بالموسم القادم 2020-2021.

وأصدر الاتحاد المحلي للعبة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن مباريات الليجا للموسم الجديد ستتضمن خمسة تبديلات بعد مشاورات ومداولات.

إضافة إلى ذلك فقد ارتفع عدد قائمة اللاعبين المسجلين في قوائم المباريات من 18 لاعبًا إلى 23 لاعبًا ليتماشي مع التبدلات الجديدة.

‼ #OFICIAL | La RFEF y LaLiga llegan a un acuerdo para mantener los cinco cambios y 23 convocados por partido https://t.co/pHMHbpsjtL — ElDesmarque (@eldesmarque) September 8, 2020

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أوصى بضرورة العمل بالنظام القديم (3 تبديلات) بيد أنه قوبل بالاعتراض من قبل أندية المسابقة.

وبعد اجتماعات في الأيام الماضية، توصل الطرفان إلى الاستمرار بالتبدبلات الخمس نظرًا لتلاحم الموسم السابق بالحالي وعدم الجاهزية البدنية الكافية للاعبين.

وفي ألمانيا أعلن الاتحاد المحلي للعبة استمرار العمل بنظام 5 تبديلات بعد أن وافقت أندية البوندزليجا بالإجماع على القرار.

بينما رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العمل بالنظام الذي أقرته الفيفا قبل أشهر بسبب جائحة كورونا.

وستتجه الأندية إلى التصويت للعودة إلى النظام القديم (3 تبديلات) رغم أن الفرق لم تستغرق الفترة الكافية للإعداد للموسم الجديد.

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