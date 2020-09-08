ازمات بلايلي تقترب من إطاحته خارج الأهلي

تشير الشواهد المحيطة إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة ستتجه إلى التخلص من الدولي الجزائري يوسف بلايلي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لم يقدم أي إضافات ملموسة للراقي منذ انضمامه إليه صيفية 2019 من الترجي التونسي في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 3 ملايين يورو.

ولاحقت المشكلات بلايلي في أوائل فترته مع الأهلي، بداية من رفضه مصافحة مدربه المؤقت السابق صالح المحمدي في لقاء النصر بالجولة الخامسة من الموسم الماضي.

إذ أبدى استياءً شديدًا عند خروجه ولجّ في جدال مع المدرب الذي خلف المقال برانكو، لدرجة أن زملائه حاولوا تهدئته.

لاحقًا اجتمع البلايلي مع الأمير منصور بن مشعل وقام بطي صفحة مباراة النصر.

• أحمد بامعوضه :

بلايلي كان نفسه يقدم أفضل مما قدمه وهذا سبب ردة فعله ولم يقصد أن يعترض على قرار جروس وتم الاجتماع معه واعتذر لسوء الفهم .. pic.twitter.com/MkhnB915X3 — Sir.Ahmed ❼ (@iQN3i) November 3, 2019

بالجولة التاسعة وبعد تعيين السويسري كريستيان جروس مدربًا للأهلي، أقدم البلايلي على فعلته مرة أخرى.

فلحساب مباراة الجولة التاسعة ضد الأهلي بديربي مدينة جيدة، أقصى جروس اللاعب بالدقيقة 66.

ليدخل في نوبة غضب مرة أخرى راكلًا قارورات الماء، وتعمد تجاهل مصافحة المدرب عند خروجه.

إذ صرّح لاحقًا وقال أنه يعاني من قلة المشاركات ولم يتأقلم بعد مع الفريق وأنه يواجه بعض المشكلات.

مطلع نوفمبر 2019 ولحساب مباريات الجولة الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد فريق الجندل، بصق البلايلي على لاعب الخصم.

ففي كرة مشتركة تطورت إلى اشتباك بينهما، بصق النجم الجزائري على إبراهيم ندا لاعب الجندل ليرد الأخير الأمر.

وعقب انتهاء أزمة كورونا، أرسلت إدارة الأهلي طائرة خاصة إلى الجزائر لتقل بلايلي عائدة به إلى جدة للانخراط في التدريبات.

لكن اللاعب رفض الإذعان إلى طلب الإدارة رغم توقف حركة الملاحة في الجزائر كإجراء احترازي من السلطات المحلية لمواجهة كورونا.

ما جعل النادي الجداوي يصدر بيانًا رسميًا بتخلف اللاعب عن العودة، مع التشديد على إصدار العقوبات التأديبية والقانونية اللازمة.

من المنتظر بحسب تقارير مقربة من النادي، أن يبيع الأهلي اللاعب في أقرب فرصة ممكنة، لكن لم يصله عروض بعد.