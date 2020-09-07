تفاصيل عرض النصر لضم جوميز من أتلانتا الإيطالي

بعد أن حسم النصر صفقة بيتي مارتينيز من أتلانتا يونايتد الأمريكي، جاء الدور على صفقة جديدة من أتلانتا الإيطالي والحديث هنا عن المخضرم الأرجنتيني، أليخاندور جوميز.

تهدف إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت إلى استقدام أبرز اللاعبين المحترفين لمجابهة الهلال واستعادة لقب الدوري، والمنافسة بطبيعة الحال في آسيا.

بيتي مارتينيز.. كل ما تريد معرفته عن صفقة النصر الجديدة

فبعد الظهير الكوري الجنوبي المتميز كيم جين، حسم النادي العاصمي التعاقد مع الجناح المتمرس بيتي مارتينيز، والآن الدور على الرواق المقابل عبر جوميز.

فيديو: كيم جين يبعث رسالة إلى جماهير النصر!

يعتبر جوميز ضمن فئة اللاعبين المظلومين إعلاميًا، فالمتابع الجيد للكرة الإيطالية يعي جيدًا إمكانات اللاعب الفنية الهائلة، لكن الحديث يدور دائمًا عن رونالدو وديبالا.

يبلغ اللاعب من العمر 32 عامًا، وينشط في الأساس بمركز “10” أي صناعة اللعب من عمق الملعب، لكن يجيد كذلك اللعب في الرواق الأيمن.

🇦🇷 Papu Gómez 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 🌠 👕 42 starts

🅰️ 18 assists

⚽️ 8 goals@Atalanta_BC #UCL pic.twitter.com/jp0k2O2SBR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2020

سجّل جوميز 51 هدفًا في المواسم الخمس الأخيرة مع أتلانتا، فضلًا عن تقديمه 63 تمريرة حاسمة، واختير كلاعب الموسم 3 مرات.

وقاد الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المنصرم، قبل أن يُقصى في الأنفاس الأخيرة أمام باريس سان جيرمان.

إضافة إلى ذلك فقد حجز مع أتلانتا الترتيب الثالث في الدوري الإيطالي وأظهر مستويات ملفتة للغاية، جعلته يدخل تشكيلة الموسم بالكالتشيو.

يقول تقرير من يومية “كوريري ديلو سبورت” من مصادرها المقربة من أتلانتا، إن عرض النصر بالنسبة لراتب اللاعب بلغ 5 ملايين يورو سنويًا.

Il mercato dei parenti agenti, l'Arabia tenta il Papu Gomez https://t.co/52HtwbFep1 — Repubblica (@repubblica) September 6, 2020

بينما ستدخل خزائن النادي الملقب بالنيراتزوري 15 مليون يورو نظير بيع بطاقة جوميز كاملة وقيدها بسجلات النصر.

يتوقف الأمر برمته على رغبة اللاعب نفسه، فإدارة أتلانتا لا تمانع في بيع اللاعب إن أظهر إرادته في الرحيل احترامًا لتاريخه الكبير مع النادي.

النسخة الورقية من “كوريري” اليوم الإثنين شهدت صفحة كاملة لعملية مفاوضات النصر مع جوميز، إذ كتبت “جوميز يفكر جديًا في العرض”.

وأضافت “عقد لـ 3 سنوات وراتب 5 ملايين موسميًا، العرض الكبير يصل من السعودية، النصر يحكم السيطرة على اللاعب”.