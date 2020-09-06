70 ألف حاسوب للطلاب محدودي الدخل

جدة- ياسر بن يوسف

ثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مواجهة جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، ودعم جهود وزارة التعليم خلال عودة الطلاب والطالبات للدراسة.

جاء ذلك بمناسبة تأمين 70 الف جهاز حاسوب وشرائح انترنت لطلاب وطالبات في محافظات وقرى وهجر المنطقة ، والتي تشرف عليها الأمارة، وذلك استجابة للحملة التي اطلقها سموه الاثنين الماضي تحت شعار “تعلم عن بعد” خلال حفل اطلاق الموسم الخامس لملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري، ان الاستجابة السريعة من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة لحملة الأمير خالد الفيصل ، والتي اعلنها بتبرع الامارة بنصف مليون ريال، يؤكد المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها هذه الجهات الحكومية والخاصة، والاهتمام الذي يحظى به أبناؤنا الطلاب والطالبات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم، والمساهمة في تخفيف اثار جائحة كورونا، باستمرار التعليم في منازلهم وتوفير ما يسهم في هذا الاستمرار.