9 أعمال تعرض لأول مرة بـ»مهرجان الأفلام»

جدة ـ خالد بن مرضاح

يسدل الستار اليوم على مهرجان أفلام السعودية والذي تم خلاله عرض 9 أفلام لأول مرة واستضافة مؤلفيها للحديث حول ما تضمنته أعمالهم من أهداف وأبعاد إخراجية وحبكة درامية.

والمهرجان في دورته السادسة، تنظمه جمعية الثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء» عن بعد، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، كما تم عقد عدد من الندوات الثقافية وورش العمل التي يشارك فيها 20 مشتركاً ومشتركة في صناعة الأفلام والتأليف والموسيقى الذين تم اختيارهم من أصل 103 مشتركين.

يسعى المهرجان منذ إطلاقه عام 2008 إلى أن يكون محركًا لصناعة الأفلام ومعززًا للحراك الثقافي في المملكة، علاوة على توفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، كما يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام؛ حيث تطور مهرجان أفلام السعودية ليصبح حافزًا رئيسيًّا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.