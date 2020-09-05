مدرب إسبانيا: برشلونة فوق ميسي!

قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس إنريكي، إن النادي دائمًا يظل فوق اللاعب، على هامش أزمة قائد برشلونة ليونيل ميسي مع إدارة ناديه.

وظهر إنريكي إلى وسائل الإعلام عشية مباراة إسبانيا وأوكرانيا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

وأوضح إنريكي الذي أشرف على تدريب برشلونة من 2014 إلى 2017، إن ميسي قدّم الكثير لبرشلونة، لكن رغم ذلك يبقى للنادي الكلمة العليا في الأمر.

“إنها مسألة حساسة للغاية، لكن اعتقد أن الأندية فوق اللاعبين، برشلونة هو أحد أفضل فرق العالم وفاز بالعديد من الألقاب”، هكذا بدأ إنريكي الحديث.

وأضاف: “من الواضح أنه الطرفين يمتلكان علاقة وطيدة، فميسي انتقل ببرشلونة إلى مستوى آخر بفضل إمكاناته القوية”.

“كنت آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بينهما، عاجلًا أم آجلًا سيتوقف ميسي عن اللعب في برشلونة، لذا كان من المهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بدرجة أكثر ودية”.

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وأردف: “يوم رحيله عن النادي سيكون بمثابة اليأس لنا، نعم لن نرى لاعبًا عظيمًا يلعب لبرشلونة مرة أخرى، لكننا أيضًا سنرى النادي يستمر في حصد الألقاب”.

وتولى إنريكي تدريب برشلونة 3 سنوات فاز من خلالها بتسعة ألقاب، منها لقبين للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس الملك، ولقب لكأس السوبر.

أوروبيًا نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015، ما أهله إلى حصد كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أمّا ميسي فقد أصدر بيانًا أمس الجمعة أعلن من خلاله الاستمرار مع برشلونة إلى نهاية عقده صيفية 2021 ليغلق أبواب الجدال المفتوحة طيلة الأيام الماضية.