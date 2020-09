مدرب إسبانيا: برشلونة فوق ميسي!

قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس إنريكي، إن النادي دائمًا يظل فوق اللاعب، على هامش أزمة قائد برشلونة ليونيل ميسي مع إدارة ناديه.

وظهر إنريكي إلى وسائل الإعلام عشية مباراة إسبانيا وأوكرانيا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

وأوضح إنريكي الذي أشرف على تدريب برشلونة من 2014 إلى 2017، إن ميسي قدّم الكثير لبرشلونة، لكن رغم ذلك يبقى للنادي الكلمة العليا في الأمر.

Messi: Club is always ‘above’ any player – Luis Enrique https://t.co/k3rODGXZMV #vanguardnews pic.twitter.com/KBeRxAVsdT

