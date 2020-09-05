الرياضة

تحايل من وارد بروس لإهدار أيسلندا لـ ركلة جزاء..

فيديو: أيسلندا تهدر ركلة جزاء بعد “حيلة” غريبة من لاعب إنجلترا

محمد ابو الوفاaccess_time18 / محرم / 1442 هـ       5 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
حيلة من لاعب المنتخب الإنجليزي لإهدار ركلة جزاء

شهدت مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الأيسلندي اليوم السبت في إطار الجولة الأولى من مباريات دوري الأمم الأوروبية في النسخة الجديدة، أحداثًا ملتهبة.

فكان طرد ظهير مانشستر سيتي، كاييل ووكير، مشعلًا لوسائل التواصل الاجتماعي كونه الطرد الأول للإنجليز منذ 6 أعوام في جميع المسابقات.

لكن الأنفاس الأخيرة من المباراة شهدت ركلة جزاء لصالح الإنجليز وبالتحديد في الدقيقة 90، حولها رحيم ستيرلنج في الشباك ليتقدم بالهدف الأول.

3 دقائق أخرى وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، ارتكب مدافع ليفربول جو جوميز خطأ كلف المنتخب الإنجليزي احتساب ركلة جزاء.

قبل تسديد لاعب المنتخب الأيسلندي لركلة الجزاء، رصدت الكاميرات لاعب المنتخب الإنجليزي وارد بروس يدك نقطة الجزاء بأقدامه.

وهي حركة قديمة يقبل عليها اللاعبون لنزول نقطة الجزاء إلى الأرض قليلًا مما يجعل الكرة ترتفع أثناء التسديد وتذهب بعيدًا عن المرمى.

بالتأكيد أهدر لاعب المنتخب الأيسلندي ركلة الجزاء، ونال وارد بروس نصيبه من الانتقادات والإشادات عبر منصات التواصل المختلفة.

شاهد اللقطة..

محمد ابو الوفا

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