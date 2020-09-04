الخارجية: فتح حدود الدول مع بقاء التدابير ينعش الاقتصاد

جدة- البلاد

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى كورونا سيساعد في انتعاش الاقتصاد وازدهار الشعوب.

جاء ذلك لدى ترؤسه أمس الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين فيما أكدت الخارجية في بيان على حسابها في تويتر أمس أن وزراء الخارجية تعهدوا خلال اجتماع لهم بتعزيز التعاون الدولي استجابة لمكافحة الجائحة وشددوا على أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي.

كما أوضحت الوزارة أن الاجتماع الاستثنائي ناقش رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية.