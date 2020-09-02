كومان يختار صفقة برشلونة الجديدة من “منتخب هولندا”!

ذكرت يومية “دي تلجراف” ذائعة الصيت في هولندا أن مدرب فريق برشلونة الجديد رونالد كومان حدد أولى صفقاته في نافذة الانتقالات الصيفية بالفعل.

ووفق ما نشرته في تقرير اليوم الثلاثاء، فإن اختيار كومان وقع على متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم.

وسبق أن أشرف المدرب المخضرم على تدريب فينالدوم (29 عامًا) في المنتخب الهولندي، ويوليه ثقة مطلقة في قيادة خط وسط الطواحين.

❗️NEW: Georginio Wijnaldum gives the 'OK' on a move to Barcelona. The Spanish giants and Liverpool are now in talks for his move, bu te Barca won’t pay more than £18M. [@SPORT] pic.twitter.com/UTfVBESZzY — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 1, 2020

وسيعمل كومان على إحداث توليفة ثنائية بين فينالدوم و لاعب برشلونة فرانكي دي يونج، إذ تزامل كلاهما قبلًا في منتخب هولندا.

ينقضي عقد فينالدوم مع ليفربول بانقضاء الموسم القادم 2020-2021 ولم تحدد إدارة النادي السكاوزي بعد موقفها من التجديد للاعب.

وانفردت يومية “سبورت” الإسبانية الموالية لبرشلونة بتفاصيل عقد فينالدوم المنتظر مع النادي، إذ قدرت قيمة انتقاله بنحو 20 مليون يورو.

وقالت أن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى النادي الكاتالوني لمدة 3 مواسم بداية من الموسم القادم 2020-2021.

وفد النجم الأسمر إلى الريدز صيفية 2016 قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 27 مليون يورو.

وتحولت أدواره من لاعب جناح مع نيوكاسل، إلى متوسط ميدان دفاعي رفقة المدرب يورجن كلوب، الذي أخرج أفضل ما لديه من قدرات.

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