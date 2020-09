كومان يختار صفقة برشلونة الجديدة من “منتخب هولندا”!

ذكرت يومية “دي تلجراف” ذائعة الصيت في هولندا أن مدرب فريق برشلونة الجديد رونالد كومان حدد أولى صفقاته في نافذة الانتقالات الصيفية بالفعل.

ووفق ما نشرته في تقرير اليوم الثلاثاء، فإن اختيار كومان وقع على متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم.

وسبق أن أشرف المدرب المخضرم على تدريب فينالدوم (29 عامًا) في المنتخب الهولندي، ويوليه ثقة مطلقة في قيادة خط وسط الطواحين.

❗️NEW: Georginio Wijnaldum gives the 'OK' on a move to Barcelona. The Spanish giants and Liverpool are now in talks for his move, bu te Barca won’t pay more than £18M. [@SPORT] pic.twitter.com/UTfVBESZzY

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 1, 2020