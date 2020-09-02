فيديو: والد ميسي “من الصعب الاستمرار في برشلونة”

وصل وكيل أعمال قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى مطار مقاطعة كاتالونيا من أجل بدء المفاوضات مع رئيس النادي لإنهاء عقد اللاعب والرحيل في الميركاتو الحالي.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الانفصال بعد عقدين من ارتداء قميص النادي، مستغلًا بندًا خاصًا في عقده يخوله من الرحيل مجانًا.

Lionel Messi's father and agent has touched down in Spain for crunch talks with the Barcelona hierarchy over his son's future. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2020

بينما كان رد الإدارة بأنها ملتزمة بالاستفادة من خدماته إلى حين انتهاء مدة تعاقده مع النادي في يونيو من عام 2021.

خورخي ميسي، وهو وكيل أعمال اللاعب ووالده في نفس الوقت، لبى نداءًا للاجتماع مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو اليوم الأربعاء.

وفور وصوله إلى كاتالونيا قادمًا من الأرجنتين، وصف خورخي استمرار موكله مع برشلونة للصحافة الإسبانية بـ “الصعب”.

Leo Messi's father and agent says it will be 'difficult' for his son to remain at Barcelona after arriving in Spain for talks with the club, per @elchiringuitotv pic.twitter.com/RPrXfCTPXU — B/R Football (@brfootball) September 2, 2020

ووجه صحفي من القناة الرابعة الإسبانية سؤالًا إلى خورخي حول استمرار ميسي، فقال: “لا نعلم بعد”.

وألح في السؤال بموقف اللاعب نفسه من الاستمرار، فرد خورخي: “من الصعب للغاية أن يستمر”.

عمّا إذا تحدث مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن انتقال ميسي إلى النادي الإنجليزي، قال: “لم نتحدث بعد”.

ويلتقي خورخي مع بارتوميو عشية اليوم من أجل إيجاد حل سلمي للخروج من الأزمة الحالية الناشبة بين ميسي والنادي، بعيدًا عن اللجوء إلى الفيفا.