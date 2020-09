فيديو: والد ميسي “من الصعب الاستمرار في برشلونة”

وصل وكيل أعمال قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى مطار مقاطعة كاتالونيا من أجل بدء المفاوضات مع رئيس النادي لإنهاء عقد اللاعب والرحيل في الميركاتو الحالي.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الانفصال بعد عقدين من ارتداء قميص النادي، مستغلًا بندًا خاصًا في عقده يخوله من الرحيل مجانًا.

Lionel Messi's father and agent has touched down in Spain for crunch talks with the Barcelona hierarchy over his son's future.

بينما كان رد الإدارة بأنها ملتزمة بالاستفادة من خدماته إلى حين انتهاء مدة تعاقده مع النادي في يونيو من عام 2021.

خورخي ميسي، وهو وكيل أعمال اللاعب ووالده في نفس الوقت، لبى نداءًا للاجتماع مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو اليوم الأربعاء.

وفور وصوله إلى كاتالونيا قادمًا من الأرجنتين، وصف خورخي استمرار موكله مع برشلونة للصحافة الإسبانية بـ “الصعب”.

Leo Messi's father and agent says it will be 'difficult' for his son to remain at Barcelona after arriving in Spain for talks with the club, per @elchiringuitotv pic.twitter.com/RPrXfCTPXU

— B/R Football (@brfootball) September 2, 2020