الرياضة

ميسي يبتعد عن برشلونة..

فيديو: والد ميسي “من الصعب الاستمرار في برشلونة”

محمد ابو الوفاaccess_time15 / محرم / 1442 هـ       2 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

وصل وكيل أعمال قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى مطار مقاطعة كاتالونيا من أجل بدء المفاوضات مع رئيس النادي لإنهاء عقد اللاعب والرحيل في الميركاتو الحالي.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الانفصال بعد عقدين من ارتداء قميص النادي، مستغلًا بندًا خاصًا في عقده يخوله من الرحيل مجانًا.

بينما كان رد الإدارة بأنها ملتزمة بالاستفادة من خدماته إلى حين انتهاء مدة تعاقده مع النادي في يونيو من عام 2021.

خورخي ميسي، وهو وكيل أعمال اللاعب ووالده في نفس الوقت، لبى نداءًا للاجتماع مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو اليوم الأربعاء.

وفور وصوله إلى كاتالونيا قادمًا من الأرجنتين، وصف خورخي استمرار موكله مع برشلونة للصحافة الإسبانية بـ “الصعب”.

ووجه صحفي من القناة الرابعة الإسبانية سؤالًا إلى خورخي حول استمرار ميسي، فقال: “لا نعلم بعد”.

وألح في السؤال بموقف اللاعب نفسه من الاستمرار، فرد خورخي: “من الصعب للغاية أن يستمر”.

عمّا إذا تحدث مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن انتقال ميسي إلى النادي الإنجليزي، قال: “لم نتحدث بعد”.

ويلتقي خورخي مع بارتوميو عشية اليوم من أجل إيجاد حل سلمي للخروج من الأزمة الحالية الناشبة بين ميسي والنادي، بعيدًا عن اللجوء إلى الفيفا.

محمد ابو الوفا

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