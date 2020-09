فيديو: نجم ريال مدريد ينضم إلى ميلان الإيطالي

وصل صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، براهيم دياز، إلى مطار مدينة ميلانو شمالي إيطاليا من أجل مراسم توقيع عقود انضمامه إلى نادي ميلان.

ونجح ميلان في إنجاح مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن استعارة دياز (21 عامًا) لمدة موسم واحد بعد أن تقدم بعرض بلغ نحو 3 ملايين يورو.

دياز كان قد ترك أكاديمية مانشستر سيتي في يناير 2019 وقرر الالتحاق بريال مدريد إثر تخوفه من الجلوس احتياطيًا رفقة المدرب بيب جوارديولا.

🎥 @SimoneCristao : Brahim Diaz:"Forza Milan, of course, Forza Milan, always."pic.twitter.com/eS8RU2Oipm

