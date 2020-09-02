فيديو: نجم ريال مدريد ينضم إلى ميلان الإيطالي

هل يمثل اللاعب إضافة قوية إلى ميلان؟

وصل صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، براهيم دياز، إلى مطار مدينة ميلانو شمالي إيطاليا من أجل مراسم توقيع عقود انضمامه إلى نادي ميلان.

ونجح ميلان في إنجاح مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن استعارة دياز (21 عامًا) لمدة موسم واحد بعد أن تقدم بعرض بلغ نحو 3 ملايين يورو.

دياز كان قد ترك أكاديمية مانشستر سيتي في يناير 2019 وقرر الالتحاق بريال مدريد إثر تخوفه من الجلوس احتياطيًا رفقة المدرب بيب جوارديولا.

لكنه واجه نفس المشكلة مع فريق العاصمة الإسباني، وخاض فقط 6 مباريات بالليجا الموسم الماضي بإجمالي دقائق لم يربو على 60 دقيقة.

ووفق إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن ميلان أدرج بندًا في العقد يمكنه من شراء اللاعب بصفة نهائية حال تألقه بمبلغ 20 مليون يورو.

بينما أدرج ريال مدريد بندًا مضادًا يخوله من استعادة اللاعب في أي وقت في المستقبل مقابل بند إفراج جزائي لم يتم الكشف عنه بعد.

ويستطيع دياز المولود في مالاجا الإسبانية من أم مغربية، أن ينشط في جميع مراكز صناعة اللعب الهجومية لما يمتلكه من مهارات وسرعات.

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