تأهيل مستفيدي فرع الموارد البشرية بمنطقة مكة لسوق العمل

جدة- ياسر بن يوسف
وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مذكرة تفاهم مع شركة تمكين الشاملة المحدودة ويمثلها محمد مرزوق آل عبدالله وذلك بمقر فرع الوزارة في جدة.
وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم برامج تدريبية وتأهيلية مجانية تقدمها شركة تمكين لمستفيدي الوزارة في اللغة الإنجليزية والبرامج الحرفية التي تؤهلهم لسوق العمل بحسب الخطط التدريبية المعتمدة والمقاعد المتاحة لدى الشركة على مدار العام.
وأوضح مدير عام الفرع أن الاتفاقية تهدف لتعزيز الشراكات الاجتماعية والمبادرات التي تخدم الإنسان والمجتمع بالمنطقة.