انضمام جامعة نايف لأكاديمية الإنتربول

الرياض- البلاد

وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس اتفاقية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لانضمام الجامعة لعضوية أكاديمية الإنتربول العالمية وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقة في مجال تأهيل القدرات في مجال إنفاذ القانون.

ووقع الاتفاقية ، عبر الاتصال المرئي، رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان, والأمين العام للمنظمة يورغن شتوك. وأوضح شتوك أن الإنتربول يسعى إلى تطوير وفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة لتعزيز الأمن الدولي وهذا ما يدفع المنظمة لعقد شراكات مع منظمات ذات مكانة مرموقة كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء جسر للتواصل بين الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون بما يحقق دعم مؤسسات التدريب الأمنية ويزود الكوادر الشرطية بأفضل المهارات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.