المملكة تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي

الرياض-البلاد

تقدمت المملكة مرتبتين في مؤشر الابتكار العالمي لتحل في المرتبة 66 عالمياً من بين 131 دولة للعام 2020م وذلك وفق تقرير الابتكار السنوي الذي صدر أمس من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعتي كورنل وإينسياد، تحت عنوان ” تمويل الابتكار”.

وعزا التقرير تحسن أداء المملكة متجاوزة ترتيبها في العام الماضي إلى تقدمها في عدة مؤشرات منها: مؤشر مخرجات الابتكار الذي تقدم من المرتبة 85 العام الماضي إلى المرتبة 77 في عام 2020 متقدمة بـ 8 مراتب، كما قفزت المملكة من المرتبة 86 في مؤشر المخرجات الإبداعية عام 2019 إلى المرتبة 69 في العام الحالي متقدمة بـ 17 مرتبة، كما تقدمت في مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 47 في عام 2019 إلى المرتبة 44 في عام 2020 متقدمة 3 مراتب وتقدمت مرتبتين في مؤشر المؤسسات من المرتبة 104 إلى 102 في عام 2020 . ويقيس المؤشر أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، عن طريق تحديد متوسط مؤشرين فرعيين همامؤشر مدخلات الابتكار ومؤشر مخرجات الابتكار.