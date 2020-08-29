مهاجم ليفربول يريد الانتقال إلى برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية صادرة السبت أن مهاجم فريق ليفربول، ساديو ماني، منح موافقة مبدئية على الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب إفادة من يومية “موندو ديبورتيفو” المقربة من دوائر النادي الكاتالوني، فإن ماني (28 عامًا) يرحب بالعمل مع مدربه السابق رونالد كومان.

Sadio Mane 'open to Barcelona move' and reunion with Ronald Koeman https://t.co/WEI6SS0g21 — MailOnline Sport (@MailSport) August 29, 2020

فسبق وأن لعب ماني تحت القيادة الفنية لكومان في فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في الفترة من 2014 إلى 2016 وشهدت تألقًا غير عاديًا للاعب.

ونوه التقرير بأن اللاعب السنغالي يتوق إلى الفوز بالجوائز الفردية، الأمر غير الممكن في ليفربول في وجود مجمد صلاح والقائد جوردان هندرسون.

يمتد عقد ماني مع ليفربول إلى صيفية 2023 ولم يبرم عقدًا جديدًا بعد، ما يزيد التكهنات حول رغبته بالفعل في خوض تجربة جديدة بالخارج.

سجّل الجناح المتألق بالموسم المنصرم 18 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه، وصنف المحللون موسمه كأفضل لاعب في ليفربول.

من المرجح في حال بدء المفاوضات، ألا يقل السعر المبدئي عن 150 مليون يورو بحسب تقرير من يومية “ذا صن” الإنجليزية.

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