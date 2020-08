مهاجم ليفربول يريد الانتقال إلى برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية صادرة السبت أن مهاجم فريق ليفربول، ساديو ماني، منح موافقة مبدئية على الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب إفادة من يومية “موندو ديبورتيفو” المقربة من دوائر النادي الكاتالوني، فإن ماني (28 عامًا) يرحب بالعمل مع مدربه السابق رونالد كومان.

Sadio Mane 'open to Barcelona move' and reunion with Ronald Koeman https://t.co/WEI6SS0g21

— MailOnline Sport (@MailSport) August 29, 2020