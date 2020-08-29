الرياضة

هل يرحل اللاعب إلى برشلونة؟

مهاجم ليفربول يريد الانتقال إلى برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time11 / محرم / 1442 هـ      29 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية صادرة السبت أن مهاجم فريق ليفربول، ساديو ماني، منح موافقة مبدئية على الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب إفادة من يومية “موندو ديبورتيفو” المقربة من دوائر النادي الكاتالوني، فإن ماني (28 عامًا) يرحب بالعمل مع مدربه السابق رونالد كومان.

فسبق وأن لعب ماني تحت القيادة الفنية لكومان في فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في الفترة من 2014 إلى 2016 وشهدت تألقًا غير عاديًا للاعب.

ونوه التقرير بأن اللاعب السنغالي يتوق إلى الفوز بالجوائز الفردية، الأمر غير الممكن في ليفربول في وجود مجمد صلاح والقائد جوردان هندرسون.

يمتد عقد ماني مع ليفربول إلى صيفية 2023 ولم يبرم عقدًا جديدًا بعد، ما يزيد التكهنات حول رغبته بالفعل في خوض تجربة جديدة بالخارج.

سجّل الجناح المتألق بالموسم المنصرم 18 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه، وصنف المحللون موسمه كأفضل لاعب في ليفربول.

من المرجح في حال بدء المفاوضات، ألا يقل السعر المبدئي عن 150 مليون يورو بحسب تقرير من يومية “ذا صن” الإنجليزية.

 

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محمد ابو الوفا

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