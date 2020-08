صدام “إداري” مرتقب بين ميسي وبرشلونة غدًا

تتوجه الأنظار غدًا الأحد إلى المركز الطبي لفريق برشلونة الإسباني حيث سيخضع اللاعبون إلى فحوصات فيروس كورونا، والأعين دائمًا على ليونيل ميسي.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال موقفه عائمًا حتى الآن من الرحيل أو البقاء داخل جدران النادي الكاتالوني، بعد أن قدّم فاكسًا رسميًا يطلب فيه الرحيل.

Poll: Do you think Lionel Messi will show up for his PCR test tomorrow?

— barcacentre (@barcacentre) August 29, 2020