صدام “إداري” مرتقب بين ميسي وبرشلونة غدًا

تتوجه الأنظار غدًا الأحد إلى المركز الطبي لفريق برشلونة الإسباني حيث سيخضع اللاعبون إلى فحوصات فيروس كورونا، والأعين دائمًا على ليونيل ميسي.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال موقفه عائمًا حتى الآن من الرحيل أو البقاء داخل جدران النادي الكاتالوني، بعد أن قدّم فاكسًا رسميًا يطلب فيه الرحيل.

Poll: Do you think Lionel Messi will show up for his PCR test tomorrow? — barcacentre (@barcacentre) August 29, 2020

وانتشرت الشائعات في الأيام الأخيرة حول استقالة متوقعة من رئيس النادي، جوزيب ماريا بارتوميو، لكيلا يُقال عليه أنه الرئيس الذي تسبب في رحيل ميسي.

أما ميسي نفسه فبات من المستحيل أن يتعاون مع إدارة النادي في المستقبل بعد السقطات التي وقعت فيها تباعًا. سيرحل واحدًا منهما، إما الإدارة وإما اللاعب.

ويخضع لاعبو برشلونة الأحد إلى فحوصات “PCR” الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتشير اللوائح إلى أنه ينبغي حضور جميع اللاعبين، بمن فيهم ميسي.

وفي حالة عدم حضور اللاعب خلال إجراءات الفحوصات فإن ثمة عقوبات إدارية بحقه وفق اللوائح التنظيمية في النادي، لذلك الأعين جميعها ستصوّب إلى ليو غدًا.

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