جوميز يودع كارلوس إدواردو برسالة مؤثرة

ودّع محترف الهلال بافيمتي جوميز زميله السابق كارلوس إدواردو برسالة مؤثرة بعد رحيله بصفة رسمية عن القلعة الزرقاء.

وأعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي في وقت سابق اليوم الخميس، عن تعاقده مع إدواردو (30 عامًا) قادمًا من الهلال

شباب الأهلي يتعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر ❤️💚 pic.twitter.com/6FhWnBzKe2 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 27, 2020

ووافقت إدارة الزعيم على إنهاء عقد اللاعب البرازيلي إثر تعرضه للإصابة وعدم الحاجة إليه فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

بينما ودّعه جوميز بكلمات راقية عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فكتب ما يلي..

“شكرًا لك لكل شيء فعلته لي، كنت أول من يؤكد انخراطي الناجح (مع الهلال) لقد مثلنا سويًا ثنائيًا عظيمًا”.

“سأظل دائمًا متذكرًا لمهاراتك. اتمنى لك الأفضل واتطلع لرؤيتك مرة أخرى، أنت لاعب مثالي”.

Thanks for everything you have done for me.

You were the 1st to ensure my successful integration.

We were a great duo, and I’ll always keep your qualities in mind.

I wish you the very best to come and look forward to seeing you again. you are perfect 🤣❤️ pic.twitter.com/s5tcxFESXR — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 27, 2020

ووفد إدواردو إلى أروقة الهلال صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي وغدا خلال تلك الفترة الهدّاف التاريخي للنادي من اللاعبين المحترفين.

إذ سجّل كارلوس إدواردو بقميص الهلال 74 هدفًا خلال 144 مباراة في مختلف المسابقات، بينما قدّم 18 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

ولعب “الجوكر” في جميع مناصب الملعب الهجومية، فنشط في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، إضافة إلى صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

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حصل اللاعب المولود في مقاطعة “ريبراو بيترو” البرازيلية على لقبين للدوري مع الهلال، ومثلهما في الكأس، إضافة إلى لقب لدوري أبطال آسيا.

وبات معشوقًا لدى الجماهير الهلالية لما مثله من قوة ضاربة في خط الهجوم، لكن مسيرته جاءت إلى نهايتها في الملاعب السعودية عام 2020.