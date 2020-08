جوميز يودع كارلوس إدواردو برسالة مؤثرة

ودّع محترف الهلال بافيمتي جوميز زميله السابق كارلوس إدواردو برسالة مؤثرة بعد رحيله بصفة رسمية عن القلعة الزرقاء.

وأعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي في وقت سابق اليوم الخميس، عن تعاقده مع إدواردو (30 عامًا) قادمًا من الهلال

ووافقت إدارة الزعيم على إنهاء عقد اللاعب البرازيلي إثر تعرضه للإصابة وعدم الحاجة إليه فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

بينما ودّعه جوميز بكلمات راقية عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فكتب ما يلي..

“شكرًا لك لكل شيء فعلته لي، كنت أول من يؤكد انخراطي الناجح (مع الهلال) لقد مثلنا سويًا ثنائيًا عظيمًا”.

“سأظل دائمًا متذكرًا لمهاراتك. اتمنى لك الأفضل واتطلع لرؤيتك مرة أخرى، أنت لاعب مثالي”.

Thanks for everything you have done for me.

You were the 1st to ensure my successful integration.

We were a great duo, and I’ll always keep your qualities in mind.

I wish you the very best to come and look forward to seeing you again. you are perfect 🤣❤️ pic.twitter.com/s5tcxFESXR

