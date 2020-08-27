بارتوميو يلقي بالكرة في ملعب ميسي

كشفت تقارير إعلامية كاتالونية صادرة اليوم الخميس أن رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو سيقدم استقالته إن تراجع قائد الفريق ليونيل ميسي عن طلب انتقاله.

وتقدم ميسي (33 عامًا) بطلب رسمي عبر محاميه، إلى إدارة برشلونة من أجل الرحيل بصفة رسمية مُستندًا إلى بند في عقده مع النادي.

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Josep Maria Bartomeu is ready to step down as Barcelona president if Lionel Messi changes his mind and decides to stay at the club, sources have told @moillorens and @samuelmarsden: https://t.co/eFvumFJHwA pic.twitter.com/3meVyDaQRz — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2020

نبعت رغبة اللاعب في الرحيل بالأساس إثر الصدامات المتكررة مع الإدارة برئاسة بارتوميو، والتردي الواضح في الشقين التكتيكي والفني للنادي.

وأظهرت تقارير مقربة من محيط ميسي بأن مشكلته تكمن مع بارتوميو وإنه لا يرغب في مغادرة برشلونة، لكن العمل مع الرئيس الحالي صار مستحيلًا.

ووضع ميسي رئيس النادي في موقف لا يُحسد عليه عندما أبلغ الإدارة بقراره الرحيل رسميًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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لكن بارتوميو ألقى بالكرة في ملعب ميسي مرة أخرى، وسّرب خبرًا إلى الصحافة مفادة أنه مستعد للتضحية والاستقالة، شريطة تراجع اللاعب عن موقفه.

بحسب ما نشرته “القناة الثالثة الكاتالونية” فإن رئيس برشلونة على استعداد تام للتنحي لكن بعد أن يتحدث ميسي ويوضح للجماهير قراره النهائي.

بينما فسّرت إذاعة “راك” الأسبانية الأمر بأن بارتوميو يريد وضع ميسي في مأزق أمام الجماهير وإحراجه.