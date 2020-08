بارتوميو يلقي بالكرة في ملعب ميسي

كشفت تقارير إعلامية كاتالونية صادرة اليوم الخميس أن رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو سيقدم استقالته إن تراجع قائد الفريق ليونيل ميسي عن طلب انتقاله.

وتقدم ميسي (33 عامًا) بطلب رسمي عبر محاميه، إلى إدارة برشلونة من أجل الرحيل بصفة رسمية مُستندًا إلى بند في عقده مع النادي.

يمكنكم مطالعة نص البند عبر الضغط (هنا)



Josep Maria Bartomeu is ready to step down as Barcelona president if Lionel Messi changes his mind and decides to stay at the club, sources have told @moillorens and @samuelmarsden: https://t.co/eFvumFJHwA pic.twitter.com/3meVyDaQRz

