الرياضة

هل سبب ميسي مقنعًا؟

السبب “المباشر” لقرار ميسي بالرحيل عن برشلونة!

محمد ابو الوفاaccess_time9 / محرم / 1442 هـ      27 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

ذكرت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، بأن قائد الفريق ليونيل ميسي قرر الرحيل بعد رفض رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو التناقش معه.

ونوه تقرير صادر عن اليومية ذائعة الصيت في كاتالونيا، بأن ميسـي أجرى اتصالًا ببارتوميو بعد الإقصاء الأوروبي أمام بايرن ميونيخ بأيام.

بيد أن الرد كان سلبيًا من قبل مكتب بارتوميو، ما جعل اللاعب يتواصل مع محاميه لإرسال فاكس إلى الإدارة يبلغهم بقرار رحيله.

وأضاف التقرير بأن النجم الأرجنتيني سيظهر في وسائل الإعلام للحديث عن ملابسات الأمر وتبيان ما قد يبدو غامضًا للجماهير خلال أيام.

ويعلم ميسـي جيدًا أن النادي يمر بأزمة اقتصادية وسيساهم رحيله في إنعاش خزينة النادي -بحسب ما وصفته سبورت-.

بينما يؤمن بمشروع مانشستر سيتي ويثق في مدربه السابق بيب جوارديولا، الذي أدار معاه اتصالًا هاتفيًا مطولًا.

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محمد ابو الوفا

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