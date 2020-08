السبب “المباشر” لقرار ميسي بالرحيل عن برشلونة!

ذكرت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، بأن قائد الفريق ليونيل ميسي قرر الرحيل بعد رفض رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو التناقش معه.

ونوه تقرير صادر عن اليومية ذائعة الصيت في كاتالونيا، بأن ميسـي أجرى اتصالًا ببارتوميو بعد الإقصاء الأوروبي أمام بايرن ميونيخ بأيام.

بيد أن الرد كان سلبيًا من قبل مكتب بارتوميو، ما جعل اللاعب يتواصل مع محاميه لإرسال فاكس إلى الإدارة يبلغهم بقرار رحيله.

Huge news coming out of Spain right now – personal terms have reportedly been agreed and Man City have everything ready and waiting. 😳✍️ https://t.co/mzBkuaQWfW

