مانشستر سيتي يرسل وفدًا إلى برشلونة للتعاقد مع ميسي

لا تزال تبعات إرسال قائد برشلونة ليونيل ميسي فاكسًا إلى إدارة الفريق لإخبارهم برغبته في الرحيل، تشغل الرأي العام الرياضي حول العالم.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا والذي لم يتقمص إطلاقًا سوى ألوان برشلونة في مسيرته، رأي أنه من المناسب الطلاق مع الفريق بعد نحو 20 عامًا.

وفد ميسي إلى برشلونة قادمًا من نيولز أولد بويز الأرجنتيني صيفية 2000 وتدرج بالفئات العمرية للنادي إلى أن وصل إلى الفريق الأول عام 2005.

On Tuesday, Lionel Messi told Barça that he wanted to leave and since then 'it looks like the end of an era in which FC Barcelona morphed into FC Messi', writes @simonkuper https://t.co/5pYnJQYwIH

— Financial Times (@FinancialTimes) August 26, 2020