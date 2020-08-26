مانشستر سيتي يرسل وفدًا إلى برشلونة للتعاقد مع ميسي

لا تزال تبعات إرسال قائد برشلونة ليونيل ميسي فاكسًا إلى إدارة الفريق لإخبارهم برغبته في الرحيل، تشغل الرأي العام الرياضي حول العالم.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا والذي لم يتقمص إطلاقًا سوى ألوان برشلونة في مسيرته، رأي أنه من المناسب الطلاق مع الفريق بعد نحو 20 عامًا.

وفد ميسي إلى برشلونة قادمًا من نيولز أولد بويز الأرجنتيني صيفية 2000 وتدرج بالفئات العمرية للنادي إلى أن وصل إلى الفريق الأول عام 2005.

On Tuesday, Lionel Messi told Barça that he wanted to leave and since then 'it looks like the end of an era in which FC Barcelona morphed into FC Messi', writes @simonkuper https://t.co/5pYnJQYwIH — Financial Times (@FinancialTimes) August 26, 2020

الآن يبدو أن اللاعب قرر بالفعل مغادرة الفريق بعد السقطات الإدارية المتتالية من قبل رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو المنتهية ولايته بعد أشهر قليلة.

بينما ينقضي عقد ميسي مع برشلونة بانتهاء الموسم القادم 2020-2021 ولم يبد وجه تأييد لإبرام تعاقد جديد طيلة الشهور الماضية لعدم اقتناعه بالفكرة.

قليلة هي الأندية التي تستطيع الإيفاء بمتطلبات اللاعب المادية، فهو يتقاضى قرابة مليون وربع يورو أسبوعيًا، كأغلى راتب في تاريخ كرة القدم.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلانو وباريس سان جيرمان يتصدرون المشهد لما يملكونه من قاعدة اقتصادية وقوة شرائية ضخمة.

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Which colors suit Lionel Messi best❓🤔 pic.twitter.com/vLsY0oxtTZ — 433 (@433) August 26, 2020

يقول تقرير من يومية “سبورت” المقربة من دوائر برشلونة أن إدارة مانشستر سيتي سترسل مبعوثًا خاصًا خلال الأيام المقبلة إلى برشلونة.

من اجل التفاوض الرسمي مع ممثلي اللاعب والنادي الكاتالوني على حد سواء، من أجل إيجاد اتفاق سريع قبل الدخول في الموسم الجديد.

ويعول مانشستر سيتي في مفاوضاته على وجود صديق ميسي المقرب في النادي وهو سيرخيو أجويرو، فضلًا عن المدرب بيب جوارديولا.