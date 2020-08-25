الرياضة

إصابة فان دايك..

فان دايك يتعرض إلى إصابة مروعة في الوجه

محمد ابو الوفاaccess_time7 / محرم / 1442 هـ      25 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
فان دايك

أصيب قائد ليفربول فيرجيل فان دايك خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه بريد بول سالزبورج النمساوي في آخر تجاربه الاستعدادية للموسم الكروي الجديد.

وتعرض فان دايك إلى إصابة على مستوى الوجه أدت إلى نزيف الدماء، في التحام مشترك، الأمر الذي استدعى المدرب يورجن كلوب لإخراجه من الميدان.

وأفضت نتيجة المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، بعد أن بدأ سالزبورج التسجيل أولًا بهدفين متتاليين في الشوط الأول.

وفي أواخر الشوط الثاني قلص ريان بروسيتير النتيجة ثم سجّل التعادل في الرمق الأخير، في آخر وديّات معسكر النمسا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال السبت المقبل على أرضية ملعب ويمبلي من أجل لقب كأس الدرع الخيرية بصفتهما بطلي الدوري والكأس.

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محمد ابو الوفا

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