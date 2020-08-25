فان دايك يتعرض إلى إصابة مروعة في الوجه

أصيب قائد ليفربول فيرجيل فان دايك خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه بريد بول سالزبورج النمساوي في آخر تجاربه الاستعدادية للموسم الكروي الجديد.

وتعرض فان دايك إلى إصابة على مستوى الوجه أدت إلى نزيف الدماء، في التحام مشترك، الأمر الذي استدعى المدرب يورجن كلوب لإخراجه من الميدان.

BREAKING: Virgil van Dijk forced off after nasty clash vs Salzburg leaves Liverpool star bloodied https://t.co/V8FbG33ryn — Mirror Football (@MirrorFootball) August 25, 2020

وأفضت نتيجة المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، بعد أن بدأ سالزبورج التسجيل أولًا بهدفين متتاليين في الشوط الأول.

وفي أواخر الشوط الثاني قلص ريان بروسيتير النتيجة ثم سجّل التعادل في الرمق الأخير، في آخر وديّات معسكر النمسا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال السبت المقبل على أرضية ملعب ويمبلي من أجل لقب كأس الدرع الخيرية بصفتهما بطلي الدوري والكأس.

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