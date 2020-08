فان دايك يتعرض إلى إصابة مروعة في الوجه

أصيب قائد ليفربول فيرجيل فان دايك خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه بريد بول سالزبورج النمساوي في آخر تجاربه الاستعدادية للموسم الكروي الجديد.

وتعرض فان دايك إلى إصابة على مستوى الوجه أدت إلى نزيف الدماء، في التحام مشترك، الأمر الذي استدعى المدرب يورجن كلوب لإخراجه من الميدان.

BREAKING: Virgil van Dijk forced off after nasty clash vs Salzburg leaves Liverpool star bloodied https://t.co/V8FbG33ryn

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 25, 2020