ذي عين قرية الموز والكادي

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تقف قرية «ذي عين التراثية» شامخة بمبانيها التراثية المتناسقة بشكل هرمي على قمة الجبل الأبيض في منطقة الباحة.

وتتميز القرية بوجود 58 قصرًا تراثيا شيّدت من الحجارة المسقوفة بأشجار العرعر، لتصبح على مر الزمان منارة تاريخية تطل عليها الباحة من على جبال سراتها الشاهقة، وهي من إحدى القرى العشر التي وافق عليها المقام السامي للانضمام لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2014م، وتحتضن شلالا ينبع من عينها العذبة وسط روائح الكادي العطرة التي تفوح من مزارعها المرتفعة عن سطح البحر نحو 1985 مترًا.

ولا يمكن لزائر للباحة أن يصل إلى أرضها المخضرة دون زيارة القرية وقضاء الوقت فيها، مطلعًا على تاريخها الثري، والاستجمام بين نخيلها وأشجارها التي تُنتج أنواعًا من الفاكهة الموسمية بجانب نباتاتها العطرة، وتقع في منحدر طريق عقبة الملك فهد الذي يربط سراة منطقة الباحة بتهامتها على مسافة 20 كيلومترًا من مدينة الباحة.

وتشتهر القرية بزراعة الموز البلدي، والكادي، والمانجو، والجوافة، متميزة بغزارة الأمطار في فصل الصيف بسبب موقعها بين كتلة من الجبال الذي يؤدي إلى تكثف الغيوم وهطول الأمطار الرعدية، وتمول القرية أسواق الباحة بالمنتجات الزراعية مثل الكادي والموز.