بلايلي وبلعمري اتفقا على التمرد

الرياض- هاني البشر

فقد ناديا الأهلي والشباب لاعبين مهمين في هذا الوقت الحرج من الموسم؛ هما الجزائريان يوسف بلايلي وجمال بلعمري، وبدلا من الاستفادة من خدماتهما في ما تبقى من منافسات الموسم الجاري، قررت إدارتا الناديين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بعد تخلفهما عن اللحاق بالطائرة الخاصة التي تم تأمينها لهما من أجل العودة للالتحاق بالتدريبات.

وأصدرت إدارتا الناديين بيانين رسميين حول تخلف لاعبيهما عن اللحاق بالطائرة وأكدتا أنهما سيتخذان الإجراءات النظامية بحقهما. وكان من المفترض أن يستقل اللاعبان الطائرة بالإضافة إلى أحد إداريي نادي الوشم، لكن جهود الناديين ذهبت سدى بعد تمرد اللاعبين.

وغادر بلايلي وبلعمري السعودية في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، ومع نهاية الأزمة تعثرت عودة الثنائي إلى المملكة، بداعي ظروف الطيران في بلادهما.

ولم يقدم بلايلي المستوى المأمول منه هذا الموسم مع الأهلي على الرغم من الآمال الكبيرة التي كانت معلقة عليه بعد تألقه مع الترجي التونسي ومنتخب (محاربي الصحراء) الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة. أما بلعمري فيعد من أفضل المدافعين في الدوري، لكن مشاكله بدأت منذ وقت مبكر مع إدارة الشباب التي اتهمته بالمماطلة في الرجوع إلى المملكة ورد عليها بمنشور على حسابه في إنستغرام، لتبدأ بعدها علاقة الطرفين بالتوتر.