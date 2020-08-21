اعتقال قائد مانشستر يونايتد في اليونان.. ما القصة؟

ألقت قوات الأمن اليونانية القبض على قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماجواير، لتورطه في شجار سهرة أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، بيتروس فاسيلاكيس، بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، قضى ليلته البارحة في أحد الزنزانات.

ومن المنتظر أن يمثل رفقة رجلين إنجليز آخرين أمام المدعي العام في بلدة “سيروس” القريبة من جزيرة ميكونوس، التي وقع بها الحادث.

BREAKING: Harry Maguire 'arrested in Greece' for 'attacking police in a fight.'https://t.co/GWHW6R4o8S — SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020

وتتهم الشرطة اليونانية لاعب مانشستر يونايتد بالتورط في شجار مع رجال الأمن بالتعاون مع رجلين إنجليز أعمارهما 28 و29 عامًا.

وبدأ الأمر بعراك بالأيدي خارج حانة “فابريكا” التي قضى فيها ماجواير سهرته رفقة مجموعة من أصدقائه، أبرزهم نجم التلفزيون البريطاني كريس هيوز.

قبل أن يوجه ماجواير وأصدقائه الإثنين لكمات وضربات مبرحة لرجال الأمن، ما تسبب في إصابات جسمية على مستوى الوجه، بحسب رواية الشرطة.

إضافة إلى ذلك فإن المتهمين وجهوا إساءات وشتائم إلى الشرطة باللغة الإنجليزية، بينما قال مانشستر يونايتد في بيان رسمي إنه يتابع التطورات.

وأكد النادي الإنجليزي بأنه تواصل هاتفيًا مع ماجواير، و أنه يتعاون مع رجال التحقيقات، وسيتلقى الدعم الكامل من فريق المحاميين الخاص بهم.

طالع أيضًا..

كورونا يضرب ليفربول في معسكر النمسا

نيمار مُهدد “بالإيقاف” في نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من برشلونة!

هل يدفع برشلونة 5 ملايين لليفربول إن فاز كوتينيو بدوري الأبطال؟