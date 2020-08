اعتقال قائد مانشستر يونايتد في اليونان.. ما القصة؟

ألقت قوات الأمن اليونانية القبض على قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماجواير، لتورطه في شجار سهرة أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، بيتروس فاسيلاكيس، بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، قضى ليلته البارحة في أحد الزنزانات.

ومن المنتظر أن يمثل رفقة رجلين إنجليز آخرين أمام المدعي العام في بلدة “سيروس” القريبة من جزيرة ميكونوس، التي وقع بها الحادث.

BREAKING: Harry Maguire 'arrested in Greece' for 'attacking police in a fight.'https://t.co/GWHW6R4o8S

— SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020