فيديو: أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج (3-0)

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في المشهد النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.
وتغلب النادي الباريسي على ريد بول لايبزيج في نصف النهائي سهرة الثلاثاء بثلاثة أهداف من دون مقابل.
WE’VE DONE IT! 🤩
WE ARE IN THE FINAL OF THE @ChampionsLeague!
❤️💙#𝗪𝗲𝗔𝗿𝗲𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/ZKdaUU4hqH
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 18, 2020
سجّل أهداف البياسجي كل من البرازيلي ماركينيوس بصناعة أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة عشر.
قبل أن يعود دي ماريا ويضاعف النتيجة إثر تمريرة من نيمار بالدقيقة 43، وتواصل تألق دي ماريا بصناعته الهدف الثالث لخوان بيرنات بالدقيقة 56.
وينتظر سان جيرمان الفائز من موقعة نصف النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونيخ الألماني بأولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء.
شاهد الملخص والأهداف..
ملخص كامل لـ سهرة الابطال الممتعة وانتصار باريس امام لايبزيغ 😍😍😍!
دور الـ8 ، دوري الابطال
PSG 3 × 0 RB Leipzig
تعليق الرائع رؤوف خليف HD
مشاهدة ممتعه لـ الجميع 😍💙.
#UCL | عبر: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Kd36l6UjW2
— عز – @MnbrMadrid5 (@Im3zNNOHD) August 18, 2020