فيديو: أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج (3-0)

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في المشهد النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب النادي الباريسي على ريد بول لايبزيج في نصف النهائي سهرة الثلاثاء بثلاثة أهداف من دون مقابل.

سجّل أهداف البياسجي كل من البرازيلي ماركينيوس بصناعة أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة عشر.

قبل أن يعود دي ماريا ويضاعف النتيجة إثر تمريرة من نيمار بالدقيقة 43، وتواصل تألق دي ماريا بصناعته الهدف الثالث لخوان بيرنات بالدقيقة 56.

وينتظر سان جيرمان الفائز من موقعة نصف النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونيخ الألماني بأولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء.

شاهد الملخص والأهداف..

ملخص كامل لـ سهرة الابطال الممتعة وانتصار باريس امام لايبزيغ 😍😍😍! دور الـ8 ، دوري الابطال

PSG 3 × 0 RB Leipzig

تعليق الرائع رؤوف خليف HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع 😍💙.

⁦#UCL⁩ | عبر: ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/Kd36l6UjW2 — عز – @MnbrMadrid5 (@Im3zNNOHD) August 18, 2020