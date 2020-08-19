الرياضة

باريس سان جيرمان إلى المشهد الختامي..

فيديو: أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج (3-0)

محمد ابو الوفاaccess_time1 / محرم / 1442 هـ      19 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
باريس سان جيرمان

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في المشهد النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب النادي الباريسي على ريد بول لايبزيج في نصف النهائي سهرة الثلاثاء بثلاثة أهداف من دون مقابل.

سجّل أهداف البياسجي كل من  البرازيلي ماركينيوس بصناعة أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة عشر.

قبل أن يعود دي ماريا ويضاعف النتيجة إثر تمريرة من نيمار بالدقيقة 43، وتواصل تألق دي ماريا بصناعته الهدف الثالث لخوان بيرنات بالدقيقة 56.

وينتظر سان جيرمان الفائز من موقعة نصف النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونيخ الألماني بأولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء.

شاهد الملخص والأهداف..

محمد ابو الوفا

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