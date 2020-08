فيديو: أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج (3-0)

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في المشهد النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب النادي الباريسي على ريد بول لايبزيج في نصف النهائي سهرة الثلاثاء بثلاثة أهداف من دون مقابل.

WE’VE DONE IT! 🤩

WE ARE IN THE FINAL OF THE @ChampionsLeague!

❤️💙#𝗪𝗲𝗔𝗿𝗲𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/ZKdaUU4hqH

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 18, 2020