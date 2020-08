أوزيل يحسم مستقبله مع أرسنال

رُغم إبرامه عقدًا ضخمًا في 2018 مع أرسنال الإنجليزي، فإن مسعود أوزيل شهد انحدارًا في المستوى منذ ذلك الحين ولم يقدم إسهامات جلية للنادي اللندني.

أوزيل (31 عامًا) هو صاحب أكبر راتب في أرسنال من بين لاعبي الفريق الحاليين، ويتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

يرتبط اللاعب الألماني المنحدر من أصول تركية، بعقد مع النادي حتى صيف 2021، ولا يخطط للرحيل بحسب آخر تصريحاته.

Mesut Ozil says he'll stay at Arsenal "through to the last day" of his contract.

In full: https://t.co/iPY3zPmy2X #Arsenal #bbcfootball pic.twitter.com/XaZWjwVkyh

— BBC Sport (@BBCSport) August 13, 2020