أوزيل يحسم مستقبله مع أرسنال

رُغم إبرامه عقدًا ضخمًا في 2018 مع أرسنال الإنجليزي، فإن مسعود أوزيل شهد انحدارًا في المستوى منذ ذلك الحين ولم يقدم إسهامات جلية للنادي اللندني.

أوزيل (31 عامًا) هو صاحب أكبر راتب في أرسنال من بين لاعبي الفريق الحاليين، ويتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

يرتبط اللاعب الألماني المنحدر من أصول تركية، بعقد مع النادي حتى صيف 2021، ولا يخطط للرحيل بحسب آخر تصريحاته.

Mesut Ozil says he'll stay at Arsenal "through to the last day" of his contract. In full: https://t.co/iPY3zPmy2X #Arsenal #bbcfootball pic.twitter.com/XaZWjwVkyh — BBC Sport (@BBCSport) August 13, 2020

التقارير الواردة من إنجلترا نوهت بأن إدارة أرسنال حاولت عديد المرات بيع أوزيل نظرًا لضخامة راتبه وقلة مردوده الفني في المباريات.

لكن اللاعب أعلنها في حديث ليومية “أتلتك” بأنه لن يغادر النادي إلا بانقضاء عقده، رغم شح مشاركاته وجلوسه احتياطيًا معظم فترات الموسم.

“سأقرر أنا متى أغادر وليس أحد آخر، لم أوقع لعامين أو ثلاثة، لقد وقعت على عقد يربطني بالنادي لأربعة أعوام ويجب احترام ذلك”. هكذا تحدث أوزيل.

#throwback to this @LacazetteAlex backheel and @MesutOzil1088 finish 👏 Would you care to have Ozil back in action? pic.twitter.com/ewrHRdGXEZ — Gooner nirav (@only1henry) August 12, 2020

وأضاف: “من الواضح أن الأمور صعبة في أرسنال لكنني أحب النادي وأحب العمل هناك وزملائي، أحب لندن إنها بيتي، لن أغادر”.

وأردف: “مهما حدث في الموسمين الماضيين، فأنا مصمم على مساعدة فريق ولن اتخلى عن هذا أبدًا وسأقاتل من أجل ذلك”.

أوزيل كان قد وفد إلى أرسنال صيفية 2013 قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 47 مليون يورو.

وامتاز بتقديم مستويات مبهرة في الأعوام الأولى، قبل أن يشهد ترديًا واضحًا في العامين المنصرمين.

قدّم أوزيل 77 تمريرة حاسمة بقميص أرسنال خلال 245 مباراة، إضافة إلى تسجيله 44 هدفًا في جميع البطولات.

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