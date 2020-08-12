نائب أمير مكة يطلع على خطط جامعات المنطقة

جدة : البلاد

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل، كما استعرض سموه إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها والتي بلغ إجمالي عدد المقبولين فيها أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع سموه لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية والتي تساهم في خدمة المجتمع ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل, إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة الملك عبدالعزيز 15 ألف طالب وطالبة، و 20 ألف و 200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و 8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، بالإضافة إلى قبول 13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.

واستمع سموه إلى شرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل، علاوة على برامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.